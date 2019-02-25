За год АРМА разыскала 21 млрд грн в уставных капиталах

"За 2018 год АРМА рассмотрела более тысячи запросов (1064 запросы - ред.) от правоохранительных органов о розыске активов. Немного забегая вперед, могу сказать, что за неполных два месяца 2019 года этот показатель уже превышает 250 запросов", - отметил Янчук, добавив, что до конца текущего года ожидает до 2,5 тыс. запросов в агентство.

Для сравнения он напомнил, что АРМА начала свою деятельность в октябре 2017 года, и за период с октября по декабрь 2018 года на рассмотрение АРМА поступило 69 обращений от правоохранительных органов о розыске активов.

Так, согласно отчету, в прошлом году 493 обращения поступило от органов прокуратуры, 275 - от Национальной полиции Украины, 134 из Национального антикоррупционного бюро, 85 - от СБУ, 72 - Государственной фискальной службы и 5 от судов.

"В целом огромное количество активов было обнаружено в результате деятельности по выявлению и розыску активов в 2018 году. Это - доли в уставных капиталах, удостоверяющие корпоративные права на совокупную стоимость более 21 млрд грн. (21160 млн грн. - ред.), ценные бумаги стоимостью более 0,5 млрд грн, более 7 тысяч объектов недвижимости, более 4 тысяч земельных участков, более 3,5 тыс. транспортных средств и множество других активов", - сказал председатель Нацагентства.

Как сообщал УНН, по состоянию на 5 февраля Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с начала года получило от реализации арестованных активов почти 25 млн грн.



