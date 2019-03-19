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У АРМА оприлюднили список всіх арештованих активів в управлінні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Перелік арештованих активів, щодо яких постановлені судові рішення про їх передачу в управління АРМА, становить біля 700 різноманітних позицій. Про це під час презентації Переліку арештованих активів, переданих в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів заявив голова АРМА Антон Янчук, передає УНН.

У АРМА оприлюднили список всіх арештованих активів в управлінні

"Вперше АРМА було складено систематизований за певними групами перелік всього майна, арештованого у кримінальних провадженнях, яке за рішеннями слідчих суддів було передано в управління АРМА і знаходиться на різних стадіях управління", - заявив керівник Агентства.

За його словами, цей перелік у вівторок був вперше оприлюднений на сайті АРМА, він є відкритим для ознайомлення для всіх бажаючих.

Янчук зазначив, що, створюючи перелік, АРМА мала декілька цілей – спонукання бізнесу до співпраці з АРМА, спонукання бізнесу до придбання арештованого майна на торгах, підвищення прозорості роботи АРМА у функції управління арештованим майном тощо.

"Оприлюднений перелік є гнучким документи, він не є статичним. Наразі він налічує понад 700 (726) різноманітних позицій. Практично кожна з них досить активно змінюється в статусі управління", - сказав Янчук.

Так, з усього переліку активів в управлінні Агентства, містяться 480 об’єктів нерухомого майна, 4 єдині цілісні майнові комплекси, 54 об’єкти рухомого майна, 110 транспортних засобів, 59 одиниць майна, що засвідчує корпоративні права, 18 об’єктів грошових коштів та 1 об’єкт майнових та інших прав.

У переліку, зокрема, міститься і поточний статус – умовні стадії управління арештованими активами. За словами Янчука, є такі варіації статусу:
- Актив очікує передачі в управління АРМА органами прокуратури – означає, що АРМА з ЄРДР стало відомо про те, що ухвалою судді чи суду винесено рішення про передачу активу в управління, проте це рішення ще не потрапило до АРМА;

- Підготовча стадія – охоплює період з моменту, коли ухвала про передачу активу в управління вже комунікована АРМА, і до моменту оголошення конкурсу на обрання управителя;

- Конкурсний відбір управителя – означає, що тендерним комітетом АРМА прийняте рішення про початок конкурсного відбору управителя, і цей конкурсний відбір триває;

- Організація передачі активу управителю – означає, що конкурсний відбір завершено, триває процес до моменту передачі активу управителю за актом прийому-передачі;

- Управління за договором – означає, що договір укладений, і актив переданий управителю за актом прийомк передачі, при цьому управління не припинене.

- Передано для реалізації - активи, позначені цією відміткою, наразі передані для реалізації;

- Розміщення на депозиті – застосовується виключно для грошових коштів.

Як повідомляв УНН, у 2018 році Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розшукала з метою арешту і конфіскації частки у статутних капіталах компаній вартістю 21 160 млн грн.

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