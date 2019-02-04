В аннексированном Севастополе открыли центр, где будут учить школьников обращаться с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В аннексированном Севастополе на базе городского Дома офицеров создан “Дом Юнармии”, где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием. Как сообщает 3 февраля пресс-служба российской Минобороны, “военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны России”, передает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
“В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения „Юнармия“ под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки”, — говорится в сообщении.
В силовом ведомстве утверждают, что “юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке”. Также в ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.
Российские военные намерены научить “юнармейцев”, как оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать раненого.
Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения “Юнармия”.
Как сообщал УНН, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний дал оценку влияния Русской православной церкви и подчиненных ей структур в Украине. По словам митрополита, РПЦ является последним каналом влияния президента РФ в Украину.