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У анексованому Севастополі відкрили центр, де будуть вчити школярів поводитися зі зброєю

У анексованому Севастополі відкрили центр, де будуть вчити школярів поводитися зі зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. В анексованому Севастополі на базі міського Будинку офіцерів створений “Будинок Юнарміі”, де російські військові навчатимуть школярів поводитися зі зброєю. Як повідомляє 3 лютого прес-служба російського Міноборони, “військово-патріотичний центр створений відповідно до рішення міністра оборони Росії”, передає УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

“У стінах створеного військово-патріотичного об’єкту школярі Севастополя, які вступили до лав руху „Юнармія“ під керівництвом досвідчених інструкторів-військовослужбовців вивчають на практиці основи загальновійськової підготовки”, — йдеться в повідомленні.

У силовому відомстві стверджують, що “юні патріоти беруть участь в заняттях з збірки-розбирання автомата Калашникова АК-74, зі стройової підготовки та здачі нормативів з фізичної підготовки”. Також в ході занять з радіаційного, хімічного та біологічного захисту школярів вчили екіпіруватися в найкоротший час в загальновійськовий захисний костюм і протигаз.

Російські військові мають намір навчити “юнармейців”, як надавати першу медичну допомогу і транспортувати пораненого.

Міноборони Росії у взаємодії з органами підконтрольної Кремлю влади Криму створило на півострові відділення російського військово-патріотичного руху “Юнармія”.

Як повідомляв УНН, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній дав оцінку впливу Російської православної церкви і підлеглих їй структур в Україні. За словами митрополита, РПЦ є останнім каналом впливу президента РФ в Україні.

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