У анексованому Севастополі відкрили центр, де будуть вчити школярів поводитися зі зброєю

“У стінах створеного військово-патріотичного об’єкту школярі Севастополя, які вступили до лав руху „Юнармія“ під керівництвом досвідчених інструкторів-військовослужбовців вивчають на практиці основи загальновійськової підготовки”, — йдеться в повідомленні.

У силовому відомстві стверджують, що “юні патріоти беруть участь в заняттях з збірки-розбирання автомата Калашникова АК-74, зі стройової підготовки та здачі нормативів з фізичної підготовки”. Також в ході занять з радіаційного, хімічного та біологічного захисту школярів вчили екіпіруватися в найкоротший час в загальновійськовий захисний костюм і протигаз.

Російські військові мають намір навчити “юнармейців”, як надавати першу медичну допомогу і транспортувати пораненого.

Міноборони Росії у взаємодії з органами підконтрольної Кремлю влади Криму створило на півострові відділення російського військово-патріотичного руху “Юнармія”.

Як повідомляв УНН, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній дав оцінку впливу Російської православної церкви і підлеглих їй структур в Україні. За словами митрополита, РПЦ є останнім каналом впливу президента РФ в Україні.