В Альпах при сходе лавины погибли три альпиниста

Сообщается, что жертвами стали мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции, которые совершали восхождение.

Также отмечено, во время схода лавины пострадали еще двое альпинистов. Они были обнаружены спасателями. Сейчас пострадавших госпитализировали в больницу.

Как сообщал УНН, в австрийском штате Зальцбург, в результате несчастного случая в горах погибли 5 альпинистов, один человек был серьезно травмирован.