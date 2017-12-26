В Альпах при сходе лавины погибли три альпиниста
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Три альпиниста погибли в результате схода лавины в швейцарских Альпах за последние три дня, сообщает УНН со ссылкой на L’Agence France-Presse.
Сообщается, что жертвами стали мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции, которые совершали восхождение.
Также отмечено, во время схода лавины пострадали еще двое альпинистов. Они были обнаружены спасателями. Сейчас пострадавших госпитализировали в больницу.
Как сообщал УНН, в австрийском штате Зальцбург, в результате несчастного случая в горах погибли 5 альпинистов, один человек был серьезно травмирован.