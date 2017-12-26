У Альпах під час сходження лавини загинули три альпініста
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Три альпіністи загинули внаслідок сходження лавини в швейцарських Альпах за останні три дні, повідомляє УНН з посиланням на L’Agence France-Presse.
Повідомляється, що жертвами стали чоловік і жінка з Швейцарії і чоловік з Франції, які здійснювали сходження.
Також зазначено, під час сходження лавини постраждали ще двоє альпіністів. Вони були виявлені рятувальниками. Наразі постраждалих госпіталізували до лікарні.
Як повідомляв УНН, у австрійському штаті Зальцбург, внаслідок нещасного випадку в горах загинуло 5 альпіністів, одна людина була серйозно травмована.