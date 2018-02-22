В 34 школах Киева возобновили учебу после карантина

"Сейчас приостановлен учебный процесс в 173 школах полностью и в 36 - покласово. Наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Шевченковском (закрыто 31 школу) и Оболонском (закрыто 22 школы полностью и 2 покласово) районах. Наименьшее количество школ, где приостановлен учебный процесс, в Днепровском районе (закрыто 8 школ полностью и 10 покласово)", - рассказал Н.Поворозник.

По его словам, с начала недели заметна положительная динамика восстановления обучения в школах.

"По состоянию на понедельник учебный процесс был приостановлен в 205 школах полностью и в 28 - покласово. Уверен, что при соблюдении рекомендаций медиков по лечению и обеспечению соответствующих санитарных условий во время эпидемического сезона, пик заболеваемости будет пройден, и все учебные заведения вернутся к работе в обычном режиме", - отметил Н.Поворозник.

Как сообщал УНН, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог на треть.