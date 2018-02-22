У 34 школах Києва відновили навчання після карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У 34 столичних школах відновлено освітній процес після карантину через грип і ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.
“Наразі призупинено навчальний процес у 173 школах повністю та у 36 — покласово. Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському (закрито 31 школу) та Оболонському (закрито 22 школи повністю та 2 покласово) районах. Найменша кількість шкіл, де призупинено навчальний процес, у Дніпровському районі (закрито 8 шкіл повністю та 10 покласово)”, — розповів М.Поворозник.
За його словами, від початку тижня помітна позитивна динаміка відновлення навчання в школах.
“Станом на понеділок навчальний процес було призупинено у 205 школах повністю та у 28 — покласово. Упевнений, що при дотриманні рекомендацій медиків щодо лікування та забезпеченні відповідних санітарних умов під час епідемічного сезону, пік захворюваності буде пройдено, і всі навчальні заклади повернуться до роботи у звичному режимі”, — зазначив М.Поворозник.
Як повідомляв УНН, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідпоріг на третину.