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У 34 школах Києва відновили навчання після карантину

У 34 школах Києва відновили навчання після карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У 34 столичних школах відновлено освітній процес після карантину через грип і ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.

“Наразі призупинено навчальний процес у 173 школах повністю та у 36 — покласово. Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському (закрито 31 школу) та Оболонському (закрито 22 школи повністю та 2 покласово) районах. Найменша кількість шкіл, де призупинено навчальний процес, у Дніпровському районі (закрито 8 шкіл повністю та 10 покласово)”, — розповів М.Поворозник.

За його словами, від початку тижня помітна позитивна динаміка відновлення навчання в школах.

“Станом на понеділок навчальний процес було призупинено у 205 школах повністю та у 28 — покласово. Упевнений, що при дотриманні рекомендацій медиків щодо лікування та забезпеченні відповідних санітарних умов під час епідемічного сезону, пік захворюваності буде пройдено, і всі навчальні заклади повернуться до роботи у звичному режимі”, — зазначив М.Поворозник.

Як повідомляв УНН, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідпоріг на третину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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