С начала года задержаны 10 украинцев за участие в переправке нелегальных мигрантов - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В прошлом году было задержано 53 украинца за участие в переправке нелегальных мигрантов, а с начала этого года - 10. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил по итогам встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучано Ламорджезе в Риме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“В феврале этого года, по совместной инициативе украинских и итальянских правоохранителей, в рамках Европола, начала работу совместная межгосударственная оперативная группа ”МОРЕ“. Уже сейчас мы видим ее результаты. Если в 2018 году за участие в переправке нелегальных мигрантов были задержаны 88 украинцев, то в 2019 году таких задержаний было уже 53, а в 2020-м еще меньше — 10”, - отметил Аваков.
По словам министра, “усилиям международных совместных следственных групп мы будем проводить комплекс разведывательных и предупредительных мер по блокированию таких уголовных преступлений”.
Напомним, Украина и Италия усиливают сотрудничество в противодействии транснациональной преступности и нелегальной миграции.