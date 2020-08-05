З початку року затримано 10 українців за участь у переправленні нелегальних мігрантів - Аваков

«В лютому цього року, за спільною ініціативою українських та італійських правоохоронців, в рамках ЄВРОПОЛУ, розпочала роботу спільна міждержавна оперативна група «МОРЕ». Вже зараз ми бачимо її результати. Якщо у 2018 році за участь у переправлянні нелегальних мігрантів було затримано 88 українців, то в 2019 році таких затримань було вже 53, а в 2020-му ще менше – 10", - зазначив Аваков.

За словами міністра, "зусиллям міжнародних спільних слідчих груп ми будемо проводити комплекс розвідувальних та попереджувальних заходів щодо блокування таких кримінальних злочинів".

Нагадаємо, Україна та Італія посилюють співпрацю у протидії транснаціональній злочинності та нелегальній міграції.