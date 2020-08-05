З початку року затримано 10 українців за участь у переправленні нелегальних мігрантів - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Минулого року було затримано 53 українця за участь у переправленні нелегальних мігрантів, а з початку цього року – 10. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив за підсумками зустрічі з міністеркою внутрішніх справ Італійської Республіки Лучаною Ламорджезе в Римі, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
«В лютому цього року, за спільною ініціативою українських та італійських правоохоронців, в рамках ЄВРОПОЛУ, розпочала роботу спільна міждержавна оперативна група «МОРЕ». Вже зараз ми бачимо її результати. Якщо у 2018 році за участь у переправлянні нелегальних мігрантів було затримано 88 українців, то в 2019 році таких затримань було вже 53, а в 2020-му ще менше – 10", - зазначив Аваков.
За словами міністра, "зусиллям міжнародних спільних слідчих груп ми будемо проводити комплекс розвідувальних та попереджувальних заходів щодо блокування таких кримінальних злочинів".
Нагадаємо, Україна та Італія посилюють співпрацю у протидії транснаціональній злочинності та нелегальній міграції.