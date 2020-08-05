Україна та Італія посилюють співпрацю у протидії нелегальної міграції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Україна та Італія посилюють співпрацю у протидії транснаціональній злочинності та нелегальній міграції. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив за підсумками зустрічі з міністеркою внутрішніх справ Італійської Республіки Лучаною Ламорджезе в Римі, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
Сторони обговорили посилення співпраці між двома країнами, зокрема, в питаннях кіберзагроз, боротьбі з транснаціональною злочинністю, та нелегальною міграцією.
Під час зустрічі сторони також домовилися про обмін досвідом між українськими та італійськими правоохоронцями.
“Сьогодні ми обговорили спільне навчання та стажування наших поліцейських в Італії. Крім того, ми готові поділитися з італійськими колегами досвідом роботи поліції діалогу, боротьби з домашнім насиллям та протидії розповсюдження наркотиків через інтернет”, — зазначив Арсен Аваков.
Він також додав, що Україна делегує в посольство в Італії представника МВС. Це посилить та розширить співробітництво між країнами в рамках боротьби з організованою злочинність, наркотрафіком та незаконною міграцією.
Своєю чергою італійська сторона позитивно оцінила рішення про призначення Арсена Авакова Головою української частини Українсько-Італійської робочої групи та висловила сподівання на подальше поглиблення співпраці.
Лучана Ламорджезе також подякувала лікарям системи МВС, які допомагали італійським колегам у боротьбі з COVID-19.
Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран та надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс провели зустріч під час якої обговорили безпекову ситуацію на Сході України.