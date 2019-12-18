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В 2020 году продолжат реконструкцию Киевского зоопарка

В 2020 году продолжат реконструкцию Киевского зоопарка

Киев  •  УНН

 • 34775 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Киевский зоопарк продолжит обновление в 2020 году - начнутся работы по третьей очереди реконструкции зоопарка. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает УНН со ссылкой на киевскую городскую государственную администрацию.

"Работы по реконструкции Киевского зоопарка продолжатся и в следующем году", - сообщил Непоп.

Он отметил, что среди запланированных работ - завершение приматника на 7000 кв. м. и создание максимально естественных условий для содержания животных, с открытыми пространствами и уголками для уединения и отдыха обезьян.

В помещениях новой входной группы на углу проспекта Победы и улицы Зоологической будет установлено современное инженерное оборудование. Также у входа разместятся питание и океанариум.

В 2020 году начнутся работы по третьей очереди реконструкции зоопарка. Они предусматривают обустройство хозяйственной и научной частей, строительства паркинга и второй входной группы в зоопарк со стороны улицы Зоологической.

"Реконструкция Киевского зоопарка учитывает потребности животных и ориентирована на повышенные ожидания посетителей, - отметил Вячеслав Непоп. - С одной стороны мы создаем пространство для животных, что не наносит им лишнего стресса и дает возможность развиваться в условиях, приближенных к естественным. С другой стороны, мы понимаем, что Киевский зоопарк расположен в центре города, и его ежедневно посещают тысячи людей. О них также нужно позаботиться. В частности, о безбарьерном доступе для маломобильных посетителей. Все эти потребности учитывает проект реконструкции".

Отмечается, что на сегодня в Киевском зоопарке уже оснащены три озера с современной несколькоуровневой системой очистки - декоративное с "садом камней", карповое с беседкой в японском стиле и Ппеликановое озеро со зданием для зимовки птиц. Завершаются работы в универсальном вольере неподалеко от входа. Проведена реконструкция амфитеатра. Также проводятся интенсивные работы по строительству новой входной группы.

Как ранее сообщал УНН, процесс реконструкции начался 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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