В 2020 году продолжат реконструкцию Киевского зоопарка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Киевский зоопарк продолжит обновление в 2020 году - начнутся работы по третьей очереди реконструкции зоопарка. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает УНН со ссылкой на киевскую городскую государственную администрацию.
"Работы по реконструкции Киевского зоопарка продолжатся и в следующем году", - сообщил Непоп.
Он отметил, что среди запланированных работ - завершение приматника на 7000 кв. м. и создание максимально естественных условий для содержания животных, с открытыми пространствами и уголками для уединения и отдыха обезьян.
В помещениях новой входной группы на углу проспекта Победы и улицы Зоологической будет установлено современное инженерное оборудование. Также у входа разместятся питание и океанариум.
В 2020 году начнутся работы по третьей очереди реконструкции зоопарка. Они предусматривают обустройство хозяйственной и научной частей, строительства паркинга и второй входной группы в зоопарк со стороны улицы Зоологической.
"Реконструкция Киевского зоопарка учитывает потребности животных и ориентирована на повышенные ожидания посетителей, - отметил Вячеслав Непоп. - С одной стороны мы создаем пространство для животных, что не наносит им лишнего стресса и дает возможность развиваться в условиях, приближенных к естественным. С другой стороны, мы понимаем, что Киевский зоопарк расположен в центре города, и его ежедневно посещают тысячи людей. О них также нужно позаботиться. В частности, о безбарьерном доступе для маломобильных посетителей. Все эти потребности учитывает проект реконструкции".
Отмечается, что на сегодня в Киевском зоопарке уже оснащены три озера с современной несколькоуровневой системой очистки - декоративное с "садом камней", карповое с беседкой в японском стиле и Ппеликановое озеро со зданием для зимовки птиц. Завершаются работы в универсальном вольере неподалеко от входа. Проведена реконструкция амфитеатра. Также проводятся интенсивные работы по строительству новой входной группы.
Как ранее сообщал УНН, процесс реконструкции начался 2017 года.