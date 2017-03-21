У КМДА повідомили, скільки коштів передбачено на реконструкцію столичного зоопарку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Столична влада у 2017 році передбачила 200 млн грн на реконструкцію Київського зоопарку. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА.
“Згідно з Програмою соціального і економічного розвитку міста Києва на 2017 рік на реконструкцію об’єктів Київського зоологічного парку передбачено 200 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що на сьогоднішній день, розроблено та подано на експертизу до ДП “Укрдержбудекспертиза” техніко — економічне обґрунтування реконструкції об’єктів Київського зоологічного парку з виділенням шести черг будівництва.
“Триває розробка проекту підготовчих робіт для об’єктів першої черги будівництва. Після її завершення проект буде наданий на погодження та експертизу у погодженому порядку”, — додали у департаменті.
Окрім того, зазначається, що реконструкція Київського зоопарку є комплексною і проект такого масштабу реалізується в зоопарку вперше з моменту його відкриття.
Довідка УНН: Київський зоопарк переведений на проспект Перемоги у 1913 році. Передвоєнні роки були для зоопарку дуже успішними. Фашистська окупація Києва скінчилася для зоопарку майже повним вивезенням тварин в Німеччину та руйнуванням.
Одразу після звільнення Києва від німецьких окупантів з листопада 1943 року Київський зоологічний парк було нашвидку відремонтовано колективом зоопарку, і вже 10 квітня 1944 року він знову відкрився для відвідувачів.
У 1966 році почалася довгострокова реконструкція зоопарку. Було збудовано новий центральний вхід з приміщеннями для кас і екскурсійного бюро та котельню, що забезпечила зоопарк теплом і гарячою водою. У грудні 1970 року закінчено будівництво сучасного павільйону для утримання птахів площею 2400 кв. м. У 1972 року було відкрито акватераріум, у 1976 році побудовано комплекс для утримання приматів площею 2700 кв. м, а у травні 1982 року відкрито “Острів звірів”.
У зоопарку налічується більше 378 видів тварин.