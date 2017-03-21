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В КГГА сообщили, сколько средств предусмотрено на реконструкцию столичного зоопарка

В КГГА сообщили, сколько средств предусмотрено на реконструкцию столичного зоопарка

Киев • УНН

 • 14833 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Столичные власти в 2017 году предусмотрели 200 млн грн на реконструкцию Киевского зоопарка. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА.

"Согласно Программе социального и экономического развития города Киева на 2017 год на реконструкцию объектов Киевского зоологического парка предусмотрено 200 млн грн", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что на сегодняшний день, разработано и представлено на экспертизу ГП "Укргосстройэкспертиза" технико - экономическое обоснование реконструкции объектов Киевского зоологического парка с выделением шести очередей строительства.

"Продолжается разработка проекта подготовительных работ для объектов первой очереди строительства. После ее завершения проект будет предоставлен на согласование и экспертизу в согласованном порядке", - добавили в департаменте.

Кроме того, отмечается, что реконструкция Киевского зоопарка является комплексной и проект такого масштаба реализуется в зоопарке впервые с момента его открытия.

Справка УНН: Киевский зоопарк переведен на проспект Победы в 1913 году. Предвоенные годы были для зоопарка очень успешными. Фашистская оккупация Киева закончилась для зоопарка почти полным вывозом животных в Германию и разрушением.

Сразу после освобождения Киева от немецких оккупантов с ноября 1943 Киевский зоологический парк был наскоро отремонтирован коллективом зоопарка, и уже 10 апреля 1944 года он вновь открылся для посетителей.

В 1966 году началась долгосрочная реконструкция зоопарка. Был построен новый центральный вход с помещениями для касс и экскурсионного бюро и котельная, которая обеспечила зоопарк теплом и горячей водой. В декабре 1970 года закончено строительство современного павильона для содержания птиц площадью 2400 кв. м. В 1972 году был открыт акватеррариум, в 1976 году построен комплекс для содержания приматов площадью 2700 кв. м, а в мае 1982 года открыт "Остров зверей".

В зоопарке насчитывается более 378 видов животных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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