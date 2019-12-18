У 2020 році продовжать реконструкцію Київського зоопарку

ukru
08:36 • 78161 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 84591 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 107176 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 107487 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 120899 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 168199 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 266902 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261877 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255209 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236381 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 92669 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 102993 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 109945 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 95332 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 82895 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 78187 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 107186 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 107499 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 82895 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 109945 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 27651 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 102572 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 59284 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 147979 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 160155 перегляди
Актуальне
У 2020 році продовжать реконструкцію Київського зоопарку

У 2020 році продовжать реконструкцію Київського зоопарку

Київ • УНН

 • 34775 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Київський зоопарк продовжить оновлення у 2020 році - розпочнуться роботи з третьої черги реконструкції зоопарку. Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, передає УНН з посиланням на київську міську державну адміністрацію.

“Роботи з реконструкції Київського зоопарку продовжаться і наступного року”, — повідомив Непоп.

Він зазначив, що серед запланованих робіт — завершення приматника на 7 тисяч кв. м. та створення максимально природних умов для утримання тварин, з відкритими просторами та куточками для усамітнення і відпочинку мавп.
У приміщеннях нової вхідної групи на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної буде встановлене сучасне інженерне обладнання. Також поблизу входу розмістяться заклади харчування та океанаріум.

У 2020 році розпочнуться роботи з третьої черги реконструкції зоопарку. Вони передбачають облаштування господарської та наукової частин, будівництва паркінгу та другої вхідної групи в зоопарк з боку вулиці Зоологічної.

“Реконструкція Київського зоопарку враховує потреби тварин та орієнтована на підвищені очікування відвідувачів, — зазначив Вячеслав Непоп. — З одного боку ми створюємо простір для тварин, який не завдає їм зайвого стресу і дає можливість розвиватися в умовах, наближених до природних. З іншого боку, ми розуміємо, що Київський зоопарк розташований в центрі міста, і його щодня відвідують тисячі людей. Про них також потрібно подбати. Зокрема, про безбар’єрний доступ для маломобільних відвідувачів. Усі ці потреби враховує проект реконструкції”.

Зазначається, що на сьогодні у Київському зоопарку вже облаштовані три озера з сучасною кількарівневою системою очищення — декоративне з “садом каменів”, коропове з альтанкою в японському стилі та пеліканове озеро з будівлею для зимування птахів. Завершуються роботи в універсальному вольєрі неподалік входу. Проведена реконструкція амфітеатру. Також проводяться інтенсивні роботи з будівництва нової вхідної групи.

Як раніше повідомляв УНН, процес реконструкції розпочався 2017 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.58
Bitcoin
$84,046.30
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.55
Золото
$3,041.15
Ethereum
$1,966.88