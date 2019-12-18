У 2020 році продовжать реконструкцію Київського зоопарку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Київський зоопарк продовжить оновлення у 2020 році - розпочнуться роботи з третьої черги реконструкції зоопарку. Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, передає УНН з посиланням на київську міську державну адміністрацію.
“Роботи з реконструкції Київського зоопарку продовжаться і наступного року”, — повідомив Непоп.
Він зазначив, що серед запланованих робіт — завершення приматника на 7 тисяч кв. м. та створення максимально природних умов для утримання тварин, з відкритими просторами та куточками для усамітнення і відпочинку мавп.
У приміщеннях нової вхідної групи на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної буде встановлене сучасне інженерне обладнання. Також поблизу входу розмістяться заклади харчування та океанаріум.
У 2020 році розпочнуться роботи з третьої черги реконструкції зоопарку. Вони передбачають облаштування господарської та наукової частин, будівництва паркінгу та другої вхідної групи в зоопарк з боку вулиці Зоологічної.
“Реконструкція Київського зоопарку враховує потреби тварин та орієнтована на підвищені очікування відвідувачів, — зазначив Вячеслав Непоп. — З одного боку ми створюємо простір для тварин, який не завдає їм зайвого стресу і дає можливість розвиватися в умовах, наближених до природних. З іншого боку, ми розуміємо, що Київський зоопарк розташований в центрі міста, і його щодня відвідують тисячі людей. Про них також потрібно подбати. Зокрема, про безбар’єрний доступ для маломобільних відвідувачів. Усі ці потреби враховує проект реконструкції”.
Зазначається, що на сьогодні у Київському зоопарку вже облаштовані три озера з сучасною кількарівневою системою очищення — декоративне з “садом каменів”, коропове з альтанкою в японському стилі та пеліканове озеро з будівлею для зимування птахів. Завершуються роботи в універсальному вольєрі неподалік входу. Проведена реконструкція амфітеатру. Також проводяться інтенсивні роботи з будівництва нової вхідної групи.
Як раніше повідомляв УНН, процес реконструкції розпочався 2017 року.