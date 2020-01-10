В 2019 году в Винницкой области 80% всех проб воды не соответствовали требованиям

"На санитарно-химические показатели в 2019 году исследовано 380 проб, из которых в 306 (80,5%) выявлено несоответствие по мутности, общей жесткости, содержанию нитратов, хлоридов, железа, сульфатов. В 2018 году процент несоответствующих проб составил 54,5%, в 2017 году - 56,8%, в 2016 году - 81,5%", - говорится в сообщении.

Так, по данным Госпродпотребслужбы, уровень микробиологического и химического загрязнения водоносного горизонта достаточно высок, что можно объяснить большим количеством выгребных ям в частном секторе застройки и нарушением санитарных разрывов в колодцы. Кроме того, на качество воды в источнике централизованного водоснабжения и колодцах негативно влияет малое количество осадков в течение последних лет.

Также отмечается, что негативно на качество питьевой воды влияет на состояние воды в источнике водоснабжения. По результатам лабораторных исследований, в 2019 году из-за несоответствия качества воды водоемов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям составляла 82-87%.

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"Что касается колодцев общественного пользования, то за 10 месяцев 2019 года было исследовано 381 пробы на микробиологические показатели, из которых нестандартными по общим колиформам и содержания кишечной палочки оказались 264 (69%). В 2018 году процент несоответствующих проб составил 47,9%, в 2017 году - 48,3%, в 2016 году - 79%", - добавляется в сообщении.

В связи с несоответствием качества питьевой воды и необходимости принятия соответствующих мер, в 2019 году Винницким управлением в адрес руководителей учреждений и департамента образования Винницкого городского совета было направлено 10 писем. При повторных исследованиях качество воды соответствовало санитарным требованиям.

Напомним, Госводагентство обнародовало топ-100 крупнейших предприятий-загрязнителей за 2018 год.