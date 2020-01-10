У 2019 році на Вінниччині 80% усіх проб води не відповідали вимогам
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Вінниччині у 2019 році 80% усіх взятих проб води не відповідали санітарно-хімічним вимогам. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
"На санітарно-хімічні показники в 2019 році досліджено 380 проб, з яких у 306 (80,5%) виявлена невідповідність по каламутності, загальній жорсткості, вмісту нітратів, хлоридів, заліза, сульфатів. В 2018 році відсоток невідповідних проб склав 54,5, у 2017 році – 56,8, в 2016 році – 81,5", - сказано у повідомленні.
Так, за даними Держпродспоживслужби, рівень мікробіологічного та хімічного забруднення водоносного горизонту досить високий, що можна пояснити великою кількістю вигрібних ям у приватному секторі забудови та порушенням санітарних розривів до криниць. Крім того, на якість води в джерелі централізованого водопостачання та криницях негативно впливає мала кількість опадів протягом останніх років.
Також зазначається, що негативно на якість питної води впливає стан води в джерелі водопостачання. За результатами лабораторних досліджень, у 2019 році невідповідність якості води водойм за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками становила 82-87%.
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"Що стосується криниць громадського користування, то за 10 місяців 2019 року було досліджено 381 пробу на мікробіологічні показники, з яких нестандартними по загальним коліформам та вмісту кишкової палички виявились 264 (69%). В 2018 році відсоток невідповідних проб склав 47,9, у 2017 році - 48,3, в 2016 році – 79", - додається у повідомленні.
В зв’язку з невідповідністю якості питної води та необхідністю вжиття відповідних заходів, в 2019 році Вінницьким міським управлінням на адреси керівників закладів та департаменту освіти Вінницької міської ради було направлено 10 листів. При повторних дослідженнях якість води відповідала санітарним вимогам.
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