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У 2019 році на Вінниччині 80% усіх проб води не відповідали вимогам

У 2019 році на Вінниччині 80% усіх проб води не відповідали вимогам

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. На Вінниччині у 2019 році 80% усіх взятих проб води не відповідали санітарно-хімічним вимогам. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

"На санітарно-хімічні показники в 2019 році досліджено 380 проб, з яких у 306 (80,5%) виявлена невідповідність по каламутності, загальній жорсткості, вмісту нітратів, хлоридів, заліза, сульфатів. В 2018 році відсоток невідповідних проб склав 54,5, у 2017 році – 56,8, в 2016 році – 81,5", - сказано у повідомленні.

Так, за даними Держпродспоживслужби, рівень мікробіологічного та хімічного забруднення водоносного горизонту досить високий, що можна пояснити великою кількістю вигрібних ям у приватному секторі забудови та порушенням санітарних розривів до криниць. Крім того, на якість води в джерелі централізованого водопостачання та криницях негативно впливає мала кількість опадів протягом останніх років.

Також зазначається, що негативно на якість питної води впливає стан води в джерелі водопостачання. За результатами лабораторних досліджень, у 2019 році невідповідність якості води водойм за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками становила 82-87%.

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"Що стосується криниць громадського користування, то за 10 місяців 2019 року було досліджено 381 пробу на мікробіологічні показники, з яких нестандартними по загальним коліформам та вмісту кишкової палички виявились 264 (69%). В 2018 році відсоток невідповідних проб склав 47,9, у 2017 році - 48,3, в 2016 році – 79", - додається у повідомленні.

В зв’язку з невідповідністю якості питної води та необхідністю вжиття відповідних заходів, в 2019 році Вінницьким міським управлінням на адреси керівників закладів та департаменту освіти Вінницької міської ради було направлено 10 листів. При повторних дослідженнях якість води відповідала санітарним вимогам.

Нагадаємо, Держводагентство оприлюднило топ-100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік.

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