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В 2019 году был самый низкий показатель инфляции за последние шесть лет - Нацбанк

Киев • УНН

 • 14857 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В 2019 году в Украине замедлился рост цен: показатель инфляции составил 4,1%, что является самым низким показателем за последние шесть лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на годовой отчет Нацбанка за 2019 год.

В 2019 году был самый низкий показатель инфляции за последние шесть лет - Нацбанк

"Украинская экономика и финансовый сектор завершили 2019 год здоровыми и крепкими. И это особенно важно сегодня, когда Украина, как и остальной мир, оказалась на грани кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мы вошли в этот период с ростом экономики и самой низкой за шесть лет инфляцией. В хорошем состоянии в кризисный год вошел и банковский сектор. Он работает стабильно, надежно и прозрачно. Текущий год банковский сектор встретил докапитализированным, прибыльным и без всякого банкротства на рынке. Банки уже активно кредитуют население и постепенно возобновляют кредитование предприятий", - подчеркнул глава Нацбанка Яков Смолий.

В отчете отмечают, что Украина достигла цели по инфляции быстрее, чем ожидалось, даже несмотря на год двойных выборов, которые обычно из-за политической неопределенности негативно сказываются на экономических показателях страны. Этому способствовали последовательная монетарная политика Национального банка в сочетании с взвешенной фискальной политикой правительства.

Напомним, что инфляция в 2020 году останется в целевом диапазоне 5% +/- один процентный пункт, однако уже в первом квартале 2021 года выйдет за его пределы из-за эффекта низкой базы сравнения.

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