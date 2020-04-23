Нацбанк дав прогноз щодо подальшого рівня інфляції в Україні

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Інфляція у 2020 році залишиться у цільовому діапазоні 5% +/- один відсотковий пункт, проте вже у першому кварталі 2021 року вийде за його межі через ефект низької бази порівняння. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.