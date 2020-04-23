Нацбанк дав прогноз щодо подальшого рівня інфляції в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Інфляція у 2020 році залишиться у цільовому діапазоні 5% +/- один відсотковий пункт, проте вже у першому кварталі 2021 року вийде за його межі через ефект низької бази порівняння. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
"Інфляція у 2020 році залишиться у цільовому діапазоні 5% +/- один відсотковий пункт. Монетарні та фіскальні заходи з підтримки економіки не стануть цьому на заваді. Інфляція помірно прискориться у подальші місяці і на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться у межах цільового діапазону", - повідомив Смолій.
Він зазначив, що заходи фіскальної та монетарної політик, спрямовані на підтримання бізнесу та населення, частково компенсують падіння споживчого попиту. Однак споживчий попит залишатиметься пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії карантину, і це стане на заваді зростанню інфляції понад цільовий рівень у поточному році.
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Інфляцію також стримуватиме зниження світових цін на енергоносії, які і надалі будуть відзначатись на вартості палива на внутрішньому ринку. Водночас прискорення інфляції з поточних показників відбудеться насамперед внаслідок перенесення на ціни нещодавнього знецінення гривні.
"У першому кварталі 2021 року інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону через ефект низької бази порівняння, але у подальшому уповільниться до рівня середньострокової цілі в 5%, де й залишатиметься надалі. Утримувати її на такому рівні допоможе як виважена монетарна політика Національного банку, так і стриманіша фіскальна політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності", - зазначив Смолій.
Так, унаслідок глобальної кризи та карантинних обмежень українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки.
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Повідомляється, що негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання та зайнятість населення.
"Однак скасування карантинних обмежень зумовить досить швидке відновлення української економіки у другому півріччі 2020 року. Цьому сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політики. Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи Національного банку з підтримання банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку", - резюмував глава Нацбанку.
Нагадаємо, що вже у квітні попит на валютному ринку впав, у порівнянні з попереднім місяцем, тож курс гривні дещо зміцнився, і Нацбанк отримав можливість відновити обережну купівлю надлишкової валюти на ринку для поповнення міжнародних резервів.