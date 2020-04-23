Попит на валютному ринку вщух, НБУ відновив купівлю надлишків - Смолій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Уже в квітні попит на валютному ринку впав, у порівнянні з попереднім місяцем, тож курс гривні дещо зміцнився, і Нацбанк отримав можливість відновити обережну купівлю надлишкової валюти на ринку для поповнення міжнародних резервів. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
“Вщухнув і ажіотажний попит на валютному ринку. У березні в умовах майже незмінної пропозиції валюти на міжбанку, сплеск попиту тиснув на гривню від знецінення, але вже у квітні на ринку попит впав не лише нижче рівня пропозиції, чиста пропозиція валюти є навіть вищою, ніж була в лютому до спалаху епідемії та запровадження карантину в Україні. Відтак, курс гривні знов дещо зміцнився цього місяця, а НБУ отримав можливість відновити обережну купівлю надлишкової валюти на ринку для поповнення міжнародних резервів”, — зазначив Смолій.
Нагадаємо, на 23 квітня офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,05 грн/долар.