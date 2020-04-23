Спрос на валютном рынке утих, НБУ возобновил покупку избытков - Смолий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Уже в апреле спрос на валютном рынке упал, по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому курс гривны несколько укрепился, и Нацбанк получил возможность возобновить осторожную покупку избыточной валюты на рынке для пополнения международных резервов. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"Утих и ажиотажный спрос на валютном рынке. В марте в условиях почти неизменного предложения валюты на межбанке, всплеск спроса оказывал давление на гривну от обесценивания, но уже в апреле на рынке спрос упал не только ниже уровня предложения, чистое предложение валюты является даже выше, чем было в феврале до вспышки эпидемии и введения карантина в Украине. Следовательно, курс гривны снова незначительно укрепился в этом месяце, а НБУ получил возможность возобновить осторожную покупку избыточной валюты на рынке для пополнения международных резервов", - отметил Смолий.
Напомним, на 23 апреля официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/доллар.