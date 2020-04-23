Спрос на валютном рынке утих, НБУ возобновил покупку избытков - Смолий

"Утих и ажиотажный спрос на валютном рынке. В марте в условиях почти неизменного предложения валюты на межбанке, всплеск спроса оказывал давление на гривну от обесценивания, но уже в апреле на рынке спрос упал не только ниже уровня предложения, чистое предложение валюты является даже выше, чем было в феврале до вспышки эпидемии и введения карантина в Украине. Следовательно, курс гривны снова незначительно укрепился в этом месяце, а НБУ получил возможность возобновить осторожную покупку избыточной валюты на рынке для пополнения международных резервов", - отметил Смолий.

Напомним, на 23 апреля официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/доллар.