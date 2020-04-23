Нацбанк дал прогноз по дальнейшему уровню инфляции в Украине

"Инфляция в 2020 году останется в целевом диапазоне 5% +/- один процентный пункт. Монетарные и фискальные меры по поддержке экономики не станут этому помехой. Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона", - сообщил Смолий.

Он отметил, что меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса. Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции на более целевой уровень в текущем году.

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Инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители, которые и в дальнейшем будут отмечаться на стоимости топлива на внутреннем рынке. В то же время ускорение инфляции с текущих показателей состоится прежде всего вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны.

"В первом квартале 2021 года инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем. Содержать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности", - отметил Смолий.

Так, вследствие глобального кризиса и карантина украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

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Сообщается, что негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения.

"Однако отмена карантина приведет к довольно быстрому восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику", - резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, что уже в апреле спрос на валютном рынке упал по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому курс гривны несколько укрепился, и Нацбанк получил возможность возобновить осторожную покупку избыточной валюты на рынке для пополнения международных резервов.