Для українців створили онлайн-курс щодо роботи з безготівковими розрахунками

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації уклали Меморандум про співпрацю у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навиків та прав громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного банку України.

"Завдяки меморандуму ми зможемо ефективніше координувати спільні кроки у сфері цифрового розвитку та інновацій. Разом ми зробимо взаємодію українців із державою більш технологічною, а отже – швидшою та комфортнішою", – наголосив голова Національного банку Яків Смолій.

Зазначається, що один із важливих напрямів співпраці – це розвиток цифрових навиків громадян, який під час карантину набув ще більшого значення, ніж раніше. У межах співпраці Мінцифри та НБУ планують запустити навчальний курс для українців на порталі "Дія. Цифрова освіта".

"Меморандум допоможе, у тому числі, вдосконалити систему верифікації та ідентифікації громадян і бізнесу, а також спростити наявні для цього механізми та створити більш сучасні. Зокрема, це стосується е-резидентства. Цей інструмент дасть можливість іноземцям офіційно вести бізнес в Україні дистанційно. Також ми будемо разом розвивати інструменти, які дозволять поширити практику дистанційного підписання угод у фінансовій сфері", – наголосив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Упродовж останніх п’яти років рівень готівки в економіці поступово зменшився з 17,8% від ВВП у 2014 році до 9,2% у 2019 році. А частка безготівкових операцій у загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток навпаки збільшувалася – з 25% у 2014 році до 50,3% на кінець 2019 року. Відповідно до ключових показників Стратегії розвитку фінсектору очікується, що вона продовжить зростати до 65% на початок 2025 року.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило новий курс на платформі "Дія. Цифрова освіта" - "Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту".

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