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НБУ знизив облікову ставку до 8%

НБУ знизив облікову ставку до 8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національний банк України знизив облікову ставку до 8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 8%. Продовження пом'якшення монетарної політики має на меті подальшу підтримку економіки в умовах пандемії та карантинних заходів", - вказали у регуляторі.

Як вказано, Правління Національного банку ухвалювало рішення щодо зниження облікової ставки в умовах, коли інфляційний тиск є помірним, а економіка потребує суттєвої підтримки через негативний вплив карантинних заходів на показники ділової активності, споживання та зайнятості населення. Тож, беручи до уваги цей комплекс обставин, Правління Національного банку продовжило пом’якшення монетарної політики і знизило облікову ставку на 2 п.п. - до 8%.

"Національний банк не виключає можливості й більшого пом’якшення монетарної політики у цьому році у тому випадку, якщо скорочення споживчого попиту через карантинні заходи та послаблення ділової активності будуть суттєвіше тиснути на інфляцію в бік її зниження, ніж ми очікуємо зараз", - додали у НБУ.

Нагадаємо, у березні НБУ знизив облікову ставку до 10%.

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