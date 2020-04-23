НБУ снизил учетную ставку до 8%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%. Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий", - указали в регуляторе.
Как указано, Правление Национального банка принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление является умеренным, а экономика требует существенной поддержки при негативном влиянии карантинных мероприятий на показатели деловой активности, потребления и занятости населения. Поэтому, принимая во внимание этот комплекс обстоятельств, Правление Национального банка продолжило смягчение монетарной политики и снизило учетную ставку на 2 п.п. - до 8%.
"Национальный банк не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем мы ожидаем сейчас", - добавили в НБУ.
Напомним, в марте НБУ снизил учетную ставку до 10%.