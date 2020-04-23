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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42725 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86426 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 103037 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129161 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129464 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121968 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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НБУ снизил учетную ставку до 8%

НБУ снизил учетную ставку до 8%

Киев  •  УНН

 • 20781 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%. Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий", - указали в регуляторе.

Как указано, Правление Национального банка принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление является умеренным, а экономика требует существенной поддержки при негативном влиянии карантинных мероприятий на показатели деловой активности, потребления и занятости населения. Поэтому, принимая во внимание этот комплекс обстоятельств, Правление Национального банка продолжило смягчение монетарной политики и снизило учетную ставку на 2 п.п. - до 8%.

"Национальный банк не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем мы ожидаем сейчас", - добавили в НБУ.

Напомним, в марте НБУ снизил учетную ставку до 10%.

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