У 2019 році був найнижчий показник інфляції за останні шість років – Нацбанк
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У 2019 році в Україні сповільнилось зростання цін: показник інфляції склав 4,1%, що є найнижчим показником за останні шість років. Про це повідомляє УНН із посиланням на річний звіт Нацбанку за 2019 рік.
"Українська економіка та фінансовий сектор завершили 2019 рік здоровими та міцними. І це особливо важливо сьогодні, коли Україна, як і решта світу, опинилася на межі кризи через пандемію коронавірусної інфекції. Ми увійшли у цей період зі зростанням економіки та найнижчою за шість років інфляцією. У хорошому стані у кризовий рік увійшов і банківський сектор. Він працює стабільно, надійно та прозоро. Поточний рік банківський сектор зустрів докапіталізованим, прибутковим і без жодного банкрутства на ринку. Банки вже активно кредитують населення та поступово відновлюють кредитування підприємств", – наголосив голова Нацбанку Яків Смолій.
У звіті зазначають, що Україна досягла цілі з інфляції швидше, ніж очікувалося, навіть попри рік подвійних виборів, які зазвичай через політичну невизначеність негативно позначаються на економічних показниках країни. Цьому сприяли послідовна монетарна політика Національного банку у поєднанні з виваженою фіскальною політикою уряду.
Нагадаємо, що інфляція у 2020 році залишиться у цільовому діапазоні 5% +/- один відсотковий пункт, проте вже у першому кварталі 2021 року вийде за його межі через ефект низької бази порівняння.