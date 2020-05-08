У 2019 році був найнижчий показник інфляції за останні шість років – Нацбанк

"Українська економіка та фінансовий сектор завершили 2019 рік здоровими та міцними. І це особливо важливо сьогодні, коли Україна, як і решта світу, опинилася на межі кризи через пандемію коронавірусної інфекції. Ми увійшли у цей період зі зростанням економіки та найнижчою за шість років інфляцією. У хорошому стані у кризовий рік увійшов і банківський сектор. Він працює стабільно, надійно та прозоро. Поточний рік банківський сектор зустрів докапіталізованим, прибутковим і без жодного банкрутства на ринку. Банки вже активно кредитують населення та поступово відновлюють кредитування підприємств", – наголосив голова Нацбанку Яків Смолій.

У звіті зазначають, що Україна досягла цілі з інфляції швидше, ніж очікувалося, навіть попри рік подвійних виборів, які зазвичай через політичну невизначеність негативно позначаються на економічних показниках країни. Цьому сприяли послідовна монетарна політика Національного банку у поєднанні з виваженою фіскальною політикою уряду.

Нагадаємо, що інфляція у 2020 році залишиться у цільовому діапазоні 5% +/- один відсотковий пункт, проте вже у першому кварталі 2021 року вийде за його межі через ефект низької бази порівняння.