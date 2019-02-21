В 2018 году в Украине под карантин попало более 27 тысяч га земли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В 2018 году в Украине под карантин попало более 27 тыс. га земли по 12 видам карантинных организмов. Об этом говорится в публичном отчете Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
Так, в отчете отмечается, что в прошлом году на 27 146 га территории Украины введены карантинные режимы по 12 видам карантинных организмов.
Кроме того, отмечается, что на 22 286 га карантинные режимы по 9 видам карантинных организмов прошлого года были отменены.
Общая площадь обследование с целью выявления вредных организмов - 1,6 млн га.
Как сообщал УНН, в августе прошлого года в Украине было выявлено 146 образцов растений кукурузы, которые заражены возбудителями карантинных заболеваний.