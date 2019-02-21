У 2018 році в Україні під карантин потрапило понад 27 тисяч га землі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У 2018 році в Україні під карантин потрапило понад 27 тис. га землі по 12 видах карантинних організмів. Про це йдеться у публічному звіті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
Так, у звіті зазначається, що у минулому році на 27 146 га території України запроваджені карантинні режими по 12 видах карантинних організмів.
Крім того, зазначається, що на 22 286 га карантинні режими по 9 видах карантинних організмів минулого року були скасовані.
Загальна площа обстеження з метою виявлення шкідливих організмів - 1,6 млн га.
Як повідомляв УНН, у серпні минулого року в Україні було виявлено 146 зразків рослин кукурудзи, які заражені збудниками карантинних захворювань.