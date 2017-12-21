В 2018 году Украина проведет оценку соглашения о ЗВТ с Евросоюзом

“У нас есть диалог с ЕС о необходимости проведения оценки Соглашения о ЗВТ с Евросоюзом, которая в дальнейшем станет основанием для переговоров и консультаций. Речь идет не только о тарифах и квотах, а также о необходимости ускорить приведение украинского законодательства к европейским нормам”, — отметила она.

Как уточнила Микольская, Украина запланировала в следующем году провести оценку соглашения, независимо от позиции Европейского Союза.

Напомним, по данным Минэкономразвития, за 10 месяцев товарооборот Украины вырос на 24%, или на 14 млрд 619 млн грн. Экспорт вырос на 27,9% и в целом составил 35 млрд 183 млн долларов.