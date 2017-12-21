У 2018 році Україна проведе оцінку угоди про ЗВТ з Євросоюзом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У 2018 році Україна проведе оцінку ефективності роботи Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - продавці України Наталія Микольська, під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"У нас є діалог з ЄС про необхідність проведення оцінки Угоди про ЗВТ з Євросоюзом, яка в подальшому стане підставою для переговорів і консультацій. Мова йде не тільки про тарифи і квоти, а також про необхідність прискорити приведення українського законодавства до європейських норм ", - зазначила вона.
Як уточнила Микольська, Україна запланувала наступного року провести оцінку угоди, незалежно від позиції Європейського Союзу.
Нагадаємо, за даними Мінекономрозвитку, за 10 місяців товарообіг України зріс на 24%, або на 14 млрд 619 млн грн. Експорт зріс на 27,9% і в цілому склав 35 млрд 183 млн доларів.