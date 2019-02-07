В 2018 году на шахтах при авариях пострадало 15 работников

"В течение 2018 в угольных шахтах произошло две аварии II категории, в результате которых 15 работников получили травмы различной степени тяжести. Погибших при возникновении аварий II категории не было", - говорится в сообщении.



Также, количество работников, которым оказывалась медицинская помощь рабочими ВГСЧ (Государственной военизированной горноспасательной служба- ред.) В 2018 году, составила 704 в том числе при авариях и аварийных ситуациях - 23 работникам шахт.



Как сообщал УНН, в результате аварии на шахте "им. Героев космоса" ДТЭК Павлоградуголь, травмированы шесть человек. Один от госпитализации отказался. Трое находятся в реанимации, двое в травматологии Павлоградской городской больницы. Врачи контролируют ситуацию и будут принимать решение, нужно переправить пострадавших шахтеров в больницу в город Днепр.