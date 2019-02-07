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У 2018 році на шахтах під час аварій постраждало 15 працівників

У 2018 році на шахтах під час аварій постраждало 15 працівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У 2018 році сталося дві аварії II категорії, внаслідок якої постраждало 15 працівників. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

"Упродовж 2018 року у вугільних шахтах сталося дві аварії II категорії, внаслідок яких 15 працівників отримали травми різного ступеня тяжкості. Загиблих під час виникнення аварій II категорії не було", - йдеться в повідомленні.

Також, кількість працівників, яким надавалася медична допомога робітниками ДВГРС (Державна воєнізована гірничорятувальна служба- ред.) у 2018 році, склала 704 у тому числі при аваріях та аварійних ситуаціях - 23 працівникам шахт.

Як повідомляв УНН, унаслідок аварії на шахті "ім. Героїв космосу" ДТЕК Павлоградвугілля, травмовано шестеро людей. Один від госпіталізації відмовився. Троє знаходяться у реанімації, двоє у травматології Павлоградської міської лікарні. Лікарі контролюють ситуацію та будуть приймати рішення, чи потрібно переправити постраждалих шахтарів у лікарню до міста Дніпро. 

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