У 2018 році на шахтах під час аварій постраждало 15 працівників

"Упродовж 2018 року у вугільних шахтах сталося дві аварії II категорії, внаслідок яких 15 працівників отримали травми різного ступеня тяжкості. Загиблих під час виникнення аварій II категорії не було", - йдеться в повідомленні.



Також, кількість працівників, яким надавалася медична допомога робітниками ДВГРС (Державна воєнізована гірничорятувальна служба- ред.) у 2018 році, склала 704 у тому числі при аваріях та аварійних ситуаціях - 23 працівникам шахт.



Як повідомляв УНН, унаслідок аварії на шахті "ім. Героїв космосу" ДТЕК Павлоградвугілля, травмовано шестеро людей. Один від госпіталізації відмовився. Троє знаходяться у реанімації, двоє у травматології Павлоградської міської лікарні. Лікарі контролюють ситуацію та будуть приймати рішення, чи потрібно переправити постраждалих шахтарів у лікарню до міста Дніпро.