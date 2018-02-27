В 2018 году на ремонт дорог в Украине направят 6,6 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В 2018 году на ремонт автомобильных дорог в Украине направят 6,6 млрд гривен. Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины в ответ на запрос УНН.
"По бюджетной программе 3111020 "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" запланировано выполнить работы на 492,4 км дорог на сумму 6,6 млрд грн (на объекты строительства и реконструкции - 531,8 млн грн, 7,5 км, на объекты капитального ремонта - 1 290,1 млн грн, 36,9 км, на объекты текущему среднему ремонту - 4 778,2 млн грн, 448 км)", - говорится в сообщении.
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Так, в рамках ремонта дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка планируется ремонт 16,9 км дорог на сумму 2 млрд грн, в рамках ремонта дороги Харьков-Ахтырка отремонтируют 103,8 км на сумму 982,2 млн грн, в рамках ремонта дороги Житомир-Черновцы отремонтируют 76,9 км дорог на сумму 1 млрд грн, и в рамках улучшения дорог Львов-Тернополь и Белая Церковь-Одесса-Николаев-Херсон отремонтируют 187,184 км дороги на сумму 4 млрд грн.
Напомним, в планах Мининфраструктуры на 2018 год отремонтировать более 4 тысяч километров дорог.