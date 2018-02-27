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У 2018 році на ремонт доріг в Україні направлять 6,6 млрд гривень

У 2018 році на ремонт доріг в Україні направлять 6,6 млрд гривень

Київ • УНН

 • 23396 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У 2018 році на ремонт автомобільних доріг в Україні направлять 6,6 млрд гривень. Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України у відповідь на запит УНН.

"За бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" заплановано виконати роботи на 492,4 км на суму 6,6 млрд грн (на об'єкти будівництва та реконструкції – 531,8 млн грн, 7,5 км; на об'єкти капітального ремонту – 1 290,1 млн грн, 36,9 км; на об'єкти поточного середнього ремонту – 4 778,2 млн грн, 448 км)", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закарпатець відсудив у Служби автодоріг 10 тис. грн за погані дороги

Так, в рамках ремонту дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка планується ремонт 16,9 км доріг на суму 2 млрд грн, в рамках ремонту дороги Харків-Охтирка відремонтують 103,8 км на суму 982,2 млн грн, в рамках ремонту дороги Житомир-Чернівці відремонтують 76,9 км доріг на суму 1 млрд грн, та в рамках покращення доріг Львів-Тернопіль та Біла Церква-Одеса-Миколаїв-Херсон відремонтують 187,184 км дороги на суму 4 млрд грн.

Нагадаємо, у планах Мінінфраструктури на 2018 рік відремонтувати більше 4 тисяч кілометрів доріг.

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