В 2017 году во время акций протеста были травмированы 1440 правоохранителей

"За 17 лет у нас в стране проведено 72 000 массовых акций. Я имею в виду все, начиная с перекрытия дороги недовольными жителями какого-то маленького села и заканчивая коммерческими акциями, такими как Евровидение ... В них приняли участие 28 млн граждан. 4 сотни было таких массовых акций как перекрытие дорог. За это время было 1440 травмированных правоохранителей", - сообщил Шевченко.



Как сообщал УНН, вчера возле памятника Тараса Шевченко в Одессе собралось несколько сотен представителей правых сил, которые впоследствии пошли "маршем украинского порядке" в центр города.



Напомним, публичную безопасность и порядок 2 мая в Одессе забезпечуватлы более 2 тыс. правоохранителей.