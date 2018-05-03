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В 2017 году во время акций протеста были травмированы 1440 правоохранителей

Киев • УНН

 • 7882 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В течение 2017 во время массовых акций протеста в Украине травмировались 1440 работников правоохранительных органов. Об этом во время круглого стола "Свобода слова в Украине: текущее состояние и вызовы" сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает УНН.

В 2017 году во время акций протеста были травмированы 1440 правоохранителей

"За 17 лет у нас в стране проведено 72 000 массовых акций. Я имею в виду все, начиная с перекрытия дороги недовольными жителями какого-то маленького села и заканчивая коммерческими акциями, такими как Евровидение ... В них приняли участие 28 млн граждан. 4 сотни было таких массовых акций как перекрытие дорог. За это время было 1440 травмированных правоохранителей", - сообщил Шевченко.

Как сообщал УНН, вчера возле памятника Тараса Шевченко в Одессе собралось несколько сотен представителей правых сил, которые впоследствии пошли "маршем украинского порядке" в центр города.

Напомним, публичную безопасность и порядок 2 мая в Одессе забезпечуватлы более 2 тыс. правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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