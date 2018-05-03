В 2017 году во время акций протеста были травмированы 1440 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В течение 2017 во время массовых акций протеста в Украине травмировались 1440 работников правоохранительных органов. Об этом во время круглого стола "Свобода слова в Украине: текущее состояние и вызовы" сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает УНН.
"За 17 лет у нас в стране проведено 72 000 массовых акций. Я имею в виду все, начиная с перекрытия дороги недовольными жителями какого-то маленького села и заканчивая коммерческими акциями, такими как Евровидение ... В них приняли участие 28 млн граждан. 4 сотни было таких массовых акций как перекрытие дорог. За это время было 1440 травмированных правоохранителей", - сообщил Шевченко.
Как сообщал УНН, вчера возле памятника Тараса Шевченко в Одессе собралось несколько сотен представителей правых сил, которые впоследствии пошли "маршем украинского порядке" в центр города.
Напомним, публичную безопасность и порядок 2 мая в Одессе забезпечуватлы более 2 тыс. правоохранителей.