У 2017 році під час акцій протесту було травмовано 1440 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Протягом 2017 року під час масових акцій протесту в Україні травмувались 1440 працівників правоохоронних органів. Про це під час круглого столу "Свобода слова в Україні: поточний стан і виклики" повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає УНН.
"За 17 рік у нас в країні проведено 72 тисячі масових акцій. Я маю на увазі всі, починаючи з перекриття дороги невдоволеними мешканцями якогось маленького села і закінчуючи комерційними акціями, такими як Євробачення... В них взяло участь 28 млн громадян. 4 сотні було таких масових акцій як перекриття доріг. За цей час було 1440 травмованих правоохоронців", - повідомив Шевченко.
Як повідомляв УНН, вчора біля пам’ятнику Тараса Шевченка в Одесі зібралось декілька сотень представників правих сил, які згодом рушили “маршем українського порядку” в центр міста.
Нагадаємо, публічну безпеку і порядок 2 травня в Одесі забезпечуватли понад 2 тис. правоохоронців.