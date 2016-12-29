В 2016 году ОСМД привлекло почти 60 млн грн на утепление многоэтажек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 2016 году ОСМД и ЖСК, которые стали участниками правительственной программы по энергоэффективности, привлекли почти 60 млн грн кредитных средств на утепление своих домов, что в 3,6 раз больше чем в прошлом году. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.
"Такие данные свидетельствуют, что ОСМД начали доверять государству и почувствовали преимущества предложенного механизма софинансирования энергоэффективных мероприятий. Если сначала ОСМД привлекали незначительные суммы средств - от 100 тыс. в энергоэффективные мероприятия, то сегодня они уже во второй раз и в третий раз идут по Правительственным помощью и берут большие суммы средств для проведения комплексных мероприятий энергомодернизации и утепления всего дома", - прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Особое внимание ОСМД к энергосбережению объясняется также возможностью получить еще дополнительную финансовую помощь из местных бюджетов. Для этого благодаря тесному сотрудничеству Госэнергоэффективности и местной власти уже принято 215 местных программ. В соответствии с ними ОСМД могут получить двойную и даже тройную помощь на энергоэффективные мероприятия. Наибольшую дополнительную финансовую помощь в размере от 20-55% от суммы "теплого" кредита предоставляют в таких городах: Новоград-Волынский, Краматорск, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Одесса, Мариуполь, Винница, Киев, Львов, Моршин, Чернигов, Ужгород.
Лидером по объему средств, привлеченных на утепление многоквартирных домов, является Волынская область, где взято "теплых" кредитов для ОСМД на сумму более 15 млн грн. За Волынью следуют Львовский и Запорожский регионы.
В ведомстве напомнили, что с начала действия программы 616 ОСМД воспользовались ею и привлекли более 75 млн. грн на повышение энергоэффективности в своих домах. Правительство возместило им 28,3 млн. гривен.