В 2016 году ОСМД привлекло почти 60 млн грн на утепление многоэтажек

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 2016 году ОСМД и ЖСК, которые стали участниками правительственной программы по энергоэффективности, привлекли почти 60 млн грн кредитных средств на утепление своих домов, что в 3,6 раз больше чем в прошлом году. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.