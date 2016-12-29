У 2016 році ОСББ залучило майже 60 млн грн на утеплення багатоповерхівок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У 2016 році ОСББ та ЖБК, які стали учасниками Урядової програми з енергоефективності, залучили майже 60 млн грн кредитних коштів на утеплення своїх будинків, що в 3,6 разів більше ніж торік. Про це УНН повідомили у прес-службі Донецької ОДА.
“Такі дані свідчать, що ОСББ почали довіряти Державі і відчули переваги запропонованого механізму співфінансування енергоефективних заходів. Якщо спочатку ОСББ залучали незначні суми коштів — від 100 тис. на енергоефективні заходи, то сьогодні вони вже вдруге та втретє йдуть за Урядовою допомогою і беруть великі суми коштів для проведення комплексних заходів енергомодернізації та утеплення всього будинку”, — прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Підвищена увага ОСББ до енергозбереження пояснюється також можливістю отримати ще додаткову фінансову допомогу з місцевих бюджетів. Для цього завдяки тісній співпраці Держенергоефективності та місцевої влади вже прийнято 215 місцевих програм. Відповідно до них ОСББ можуть отримати подвійну та навіть потрійну допомогу на енергоефективні заходи. Найбільшу додаткову фінансову допомогу у розмірі від 20-55% від суми “теплого” кредиту надають у таких містах: Новоград-Волинський, Краматорськ, Івано-Франківськ, Харків, Херсон, Одеса, Маріуполь, Вінниця, Київ, Львів, Моршин, Чернігів, Ужгород.
Лідером за обсягом коштів, залучених на утеплення багатоквартирних будинків, є Волинська область, де взято “теплих” кредитів для ОСББ на суму більше 15 млн грн. За Волинню слідують Львівський та Запорізький регіони.
У відомстві нагадали, що з початку дії програми 616 ОСББ скористалися нею та залучили більше 75 млн. грн на підвищення енергоефективності у своїх будинках. Уряд відшкодував їм 28,3 млн. гривень.