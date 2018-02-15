В 2014 году из Крыма в Украину вернулись 6 тысяч военных - Коваль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Из более 20 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур из оккупированного Крыма вернулись на материковую часть Украины 6 тысяч 10 человек. Об этом заявил бывший и.о. министра обороны Михаил Коваль на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Вооруженные силы - 13468 военнослужащих, Национальная гвардия в Крыму - 2560, Госпогранслужба - 1970, СБУ (офицерский состав) - 1614, Управление госохраны - 527, Государственное космическое агентство - 274 военнослужащих. Всего более 20 тысяч. С территории (Крыма - ред .) с февраля по май 2014 года на материковую часть Украины прибыли 6 тысяч 10 военнослужащих. Из них ВСУ - 3990, Нацгвардия - 1177, Госпогранслужба - 579, СБУ - 242, Управление госохраны - 20, Государственное космическое агентство - 60 человек", - сообщил М.Коваль.
Напомним, М.Коваль заявил, что если бы в Крыму прозвучал первый выстрел, полуостров был бы утоплен в крови.