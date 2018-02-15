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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 69217 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85007 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87716 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109212 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100954 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104795 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111756 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В 2014 году из Крыма в Украину вернулись 6 тысяч военных - Коваль

В 2014 году из Крыма в Украину вернулись 6 тысяч военных - Коваль

Киев  •  УНН

 • 9979 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Из более 20 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур из оккупированного Крыма вернулись на материковую часть Украины 6 тысяч 10 человек. Об этом заявил бывший и.о. министра обороны Михаил Коваль на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Вооруженные силы - 13468 военнослужащих, Национальная гвардия в Крыму - 2560, Госпогранслужба - 1970, СБУ (офицерский состав) - 1614, Управление госохраны - 527, Государственное космическое агентство - 274 военнослужащих. Всего более 20 тысяч. С территории (Крыма - ред .) с февраля по май 2014 года на материковую часть Украины прибыли 6 тысяч 10 военнослужащих. Из них ВСУ - 3990, Нацгвардия - 1177, Госпогранслужба - 579, СБУ - 242, Управление госохраны - 20, Государственное космическое агентство - 60 человек", - сообщил М.Коваль.

Напомним, М.Коваль заявил, что если бы в Крыму прозвучал первый выстрел, полуостров был бы утоплен в крови.

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