В 2014 году из Крыма в Украину вернулись 6 тысяч военных - Коваль

"Вооруженные силы - 13468 военнослужащих, Национальная гвардия в Крыму - 2560, Госпогранслужба - 1970, СБУ (офицерский состав) - 1614, Управление госохраны - 527, Государственное космическое агентство - 274 военнослужащих. Всего более 20 тысяч. С территории (Крыма - ред .) с февраля по май 2014 года на материковую часть Украины прибыли 6 тысяч 10 военнослужащих. Из них ВСУ - 3990, Нацгвардия - 1177, Госпогранслужба - 579, СБУ - 242, Управление госохраны - 20, Государственное космическое агентство - 60 человек", - сообщил М.Коваль.

Напомним, М.Коваль заявил, что если бы в Крыму прозвучал первый выстрел, полуостров был бы утоплен в крови.