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У 2014 році з Криму в Україну повернулись 6 тисяч військових - Коваль

У 2014 році з Криму в Україну повернулись 6 тисяч військових - Коваль

Київ • УНН

 • 9985 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. З більш ніж 20 тисяч військовослужбовців та працівників силових структур з окупованого Криму повернулись на материкову частину України 6 тисяч 10 людей. Про це заявив колишній в.о. міністра оборони Михайло Коваль на допиті як свідка в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

"Збройні сили – 13 468 військовослужбовців, Національна гвардія в Криму – 2560, Держприкордонслужба – 1970, СБУ (офіцерський склад) – 1614, Управління держохорони – 527, Державне космічне агентство – 274 військовослужбовців. Усього більше 20 тисяч. З території (Криму – ред.) з лютого по травень 2014 року на материкову частину України прибули 6 тисяч 10 військовослужбовців. З них, ЗСУ – 3990, Нацгвардія - 1177, Держприкордонслужба – 579, СБУ – 242, Управління держохорони – 20, Державне космічне агентство – 60 людей", - повідомив М.Коваль.

Нагадаємо, М.Коваль заявив, що якби у Криму прозвучав перший постріл, півострів був би утоплений у крові.

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