В 2014 году ГРУ России для дискредитации Майдана запустило кампанию в соцсетях - WP
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Главное разведывательное управление Российской Федерации в 2014 году запустило в Украине кампанию по дискредитации протестов на Майдане. Об этом, по данным секретного отчета российского ГРУ, сообщает The Washington Post, передает УНН.
“Начиная со следующего дня после побега Януковича, военные шпионы создали множество фальшивых персонажей на платформах соцсети Facebook и ее русского эквивалента ВКонтакте на короткое время. Персонажи должны были представлять простых людей со всей Украины, которые якобы разочаровались в протестах на Майдане”, — говорится в сообщении.
Согласно информации, в рамках этой кампании было создано более 30 украинских групп в социальных сетях.
Также эта кампания касалась и Крымского полуострова.
“Используя наши аккаунты в фейсбуке, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций”, — говорится в отчете ГРУ.
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