У 2014 році ГРУ Росії задля дискредитації Майдану запустило кампанію в соцмережах - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Головне розвідувальне управління Російської Федерації у 2014 році запустило в Україні кампанію з дискредитації протестів на Майдані. Про це, згідно з даними секретного звіту російського ГРУ, повідомляє The Washington Post, передає УНН.
“Починаючи з наступного дня після втечі Януковича, військові шпигуни створили безліч фальшивих персонажів на платформах соцмережі Facebook і її російського еквівалента ВКонтакте на короткий час. Персонажі повинні були представляти простих людей зі всієї України, які нібито розчарувалися в протестах на Майдані”, — йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, у межах цієї кампанії було створено понад 30 українських груп в соціальних мережах.
Також ця кампанія стосувалася і Кримського півострова.
“Використовуючи наші акаунти в фейсбуці, ми поширили коментарі, що інформують населення Кримського півострова про загрозу з боку нацистських організацій”, — йдеться у звіті ГРУ.
Як повідомляв УНН, користувачі Uber підозрюють російських хакерів у зламі акаунтів.