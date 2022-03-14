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В 13 областях Украины возобновили обучение

В 13 областях Украины возобновили обучение

Киев • УНН

 • 149754 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня в 13 областях Украины возобновили обучение в школах. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.

Детали

"По информации департаментов образования и науки военных администраций, обучение стартовало в 13 областях. Форма образовательного процесса зависит от ситуации в каждом регионе, территориальной общине отдельно и она обязательно согласована с военной администрацией", — написал Шкарлет.

Он отметил, что в 8 областях частично начался образовательный процесс, а частично продлили каникулы.

В 4 областях, где ситуация безопасности не позволяет, обучение приостановлено.

Напомним

Для дистанционного обучения ученики и учителя могут использовать национальную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн", на которой размещены уроки по всем школьным предметам для 5-11 классов.

Платформа ВШО доступна за пределами Украины, ее используют в более 120 странах мира. Поэтому дети из Украины, которые временно эвакуированы, могут пользоваться ею и продолжать обучение.

Кроме того, Министерство образования и науки Украины совместно с компанией Google УкраинасоздалиВсеукраинское онлайн расписание.

Также сегодня стартовал образовательный проект "Обучение без границ" - совместный проект Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов "ПлюсПлюс", "Пиксель" и "Общественное", а также платформ онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video и Sweet. Tv.

Проект предусматривает трансляцию видеоуроков для школьников 5-11 классов, которые остаются в регионах, где недостаточно качественная связь и нет доступа к интернету.

Украинские Национальные Новости

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