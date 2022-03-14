У 13 областях України відновили навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні у 13 областях України відновили навчання у школах. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.
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"За інформацією департаментів освіти і науки військових адміністрацій, навчання стартувало у 13 областях. Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, територіальній громаді окремо і вона обов’язково погоджена з військовою адміністрацією", — написав Шкарлет.
Він зазначив, що у 8 областях частково розпочався освітній процес, а частково продовжили канікули.
У 4 областях, де безпекова ситуація не дає змоги, навчання призупинено.
Нагадаємо
Для дистанційного навчання учні та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн", на якій розміщено уроки з усіх шкільних предметів для 5-11 класів.
Платформа ВШО доступна за межами України, її використовують у понад 120 країнах світу. Тому діти з України, яких тимчасово евакуйовано, можуть користуватися нею і продовжувати навчання.
Крім того, Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад.
Також сьогодні стартував освітній проект "Навчання без меж" – спільний проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів "ПлюсПлюс", "Піксель" та "Суспільне", а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video та Sweet. tv.
Проект передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів, які залишаються у регіонах, де недостатньо якісний зв'язок та немає доступу до інтернету.