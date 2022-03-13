МОН створило Всеукраїнський онлайн розклад для школярів: навчання стартує вже завтра

Цитата

"Щоб не допустити незворотних втрат у освіті, уже з 14 березня освітній процес у більшості регіонів буде відновлений. Він буде проходити з використанням технологій дистанційного навчання. Для зручності організації цього процесу для великої кількості дітей, зокрема евакуйованих, Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Всеукраїнський онлайн розклад опубліковано на сайті МОН.

Інтерактивний розклад містить посилання на матеріали з різних ресурсів (Всеукраїнська школа онлайн, телеуроки, підручники тощо) для предметів згідно з календарно-тематичним плануванням.

Онлайн-розклад реалізується на базі інтерактивного Google-календаря, до якого в режимі реального часу матимуть доступ усі охочі. Розклад розроблено для учнів 1-11 класів. Усі бажаючі можуть використовувати ВШО, де містяться відеоуроки, конспекти, тестові завдання, є Кабінет вчителя, який дистанційно може тримати зв'язок з учнем, а також для якої розроблено мобільний застосунок.

У багатьох регіонах все ще залишається недостатньо якісний зв'язок та доступ до інтернету. Саме тому, аби все ж таки освітній процес відбувався, спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та партнерами з понеділка на українському телебаченні буде запущено трансляцію уроків для 5-11 класів. Розклад занять буде оприлюднено на офіційних каналах МОН, а також на ТБ-каналах.

Крім того, уроки будуть доступні на ТВ-платфомах MEGOGO, 1+1 video, Київстар ТБ.

Довідково

Всеукраїнська школа онлайн — це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів. Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів. Освітні матеріали платформи використовують у 122 країнах світу.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України запустило інтерактивну мапу зруйнованих і пошкоджених закладів освіти.

Нагадаємо

Як писав УНН, міністерство освіти і науки скасовує іспити для вступу до університетів. Як заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі одного з телеканалів, відомство напрацьовує механізм одноразового скасування вступу до вишів з ЗНО, ЄВІ (єдиним вступним іспитом) та ЄФВВ (єдиним фаховим вступним випробуванням) у 2022 році.