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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МОН создало Всеукраинское онлайн расписание для школьников: обучение стартует уже завтра

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. С понедельника, 14 марта в Украине запускается Всеукраинское онлайн-расписание, разработанное Министерством образования и науки Украины. Уроки будут проходить с использованием технологий дистанционного обучения, пишет УНН со ссылкой на данные МОН.

Цитата

"Чтобы не допустить необратимых потерь в образовании, уже с 14 марта образовательный процесс в большинстве регионов будет восстановлен. Он будет проходить с использованием технологий дистанционного обучения. Для удобства организации этого процесса для большого количества детей, в том числе эвакуированных, Министерство образования и науки Украины совместно с компанией Google Украина создали Всеукраинское онлайн расписание", - говорится в сообщении.

Детали

Всеукраинское онлайн расписание опубликовано на сайте МОН.

Интерактивный расписание содержит ссылки на материалы с разных ресурсов (Всеукраинская школа онлайн, телеуроки, учебники и тому подобное) для предметов в соответствии с календарно-тематическим планированием.

Онлайн-расписание реализуется на базе интерактивного Google-календаря, к которому в режиме реального времени будут иметь доступ все желающие. Расписание разработано для учащихся 1-11 классов. Все желающие могут использовать ВШО, где содержатся видеоуроки, конспекты, тестовые задания, есть Кабинет учителя, который дистанционно может держать связь с учеником, а также для которого разработано мобильное приложение.

Во многих регионах все еще остается недостаточно качественная связь и доступ к интернету. Именно поэтому, чтобы все же образовательный процесс проходил совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и партнерами с понедельника на украинском телевидении будет запущено трансляцию уроков для 5-11 классов. Расписание занятий будет обнародовано на официальных каналах МОН, а также на ТВ-каналах.

Кроме того, уроки будут доступны на ТВ-платфомах MEGOGO, 1+1 video, Киевстар ТВ.

Справочно

Всеукраинская школа онлайн это платформа для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов и методической поддержки учителей. Платформа содержит видеоуроки, тесты и материалы для самостоятельной работы по 18 основным предметам. Образовательные материалы платформы используют в 122 странах мира.

Напомним, Министерство образования и науки Украины запустило интерактивную карту разрушенных и поврежденных учебных заведений.

Напомним

Как писал УНН, министерство образования и науки отменяет экзамены для поступления в университеты. Как заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире одного из телеканалов, ведомство нарабатывает механизм одноразовой отмены поступления в вузы с ВНО, ЕВЭ (единым вступительным экзаменом) и ЕПВИ (единственным профессиональным вступительным испытаниям) в 2022 году.

Украинские Национальные Новости

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