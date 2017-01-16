Тюремные бунты в Бразилии унесли жизни 140 человек с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Тюремные бунты в Бразилии с начала года унесли жизни уже около 140 человек, передает УНН со ссылкой на euronews.
"Всего с начала года в Бразилии в тюремных бунтах погибли около 140 человек. Все они стали жертвами противостояния двух крупнейших в стране банд наркомафии", - говорится в сообщении.
Так, по уточненным данным министерства безопасности штата Риу-Гранди-ду-Норте, 26 человек погибли во время последнего бунта в одной из тюрем Бразилии. СМИ сообщают, что некоторые из жертв были обезглавлены.
По предварительным данным, беспорядки в тюрьме "Алкасус", продолжавшиеся более 14 часов, были организованы преступной группировкой "Первое командование столицы". У ворот заведения собрались многочисленные родственники заключенных, обеспокоенные судьбой своих близких. На момент инцидента в тюрьме содержались около 1200 человек, хотя она рассчитана только на 620.