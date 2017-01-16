Тюремні бунти у Бразилії забрали життя 140 людей з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Тюремні бунти у Бразилії з початку року забрали життя вже близько 140 людей, передає УНН з посиланням на euronews.
"Загалом з початку року у Бразилії у тюремних бунтах загинуло близько 140 людей. Усі вони стали жертвами протистояння двох найбільших в країні банд наркомафії", - йдеться у повідомленні.
Так, за уточненими даними міністерства безпеки штату Ріу-Гранді-ду-Норті, 26 людей загинули під час останнього бунту в одній з в'язниць Бразилії. ЗМІ повідомляють, що деякі із жертв були обезголовлені.
За попередніми даними, заворушення у тюрмі “Алкасус”, що тривали понад 14 годин, були організовані злочинним угрупованням “Перше командування столиці”. Біля воріт закладу зібралися численні родичі ув‘язнених, занепокоєні долею своїх близьких. На момент інциденту у в‘язниці утримувалися близько 1200 осіб, хоча вона розрахована лише на 620.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після чергового тюремного бунту в Бразилії загинули понад 30 осіб.