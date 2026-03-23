22 марта, 20:58 • 14434 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха Филарета
22 марта, 16:43 • 34642 просмотра
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
22 марта, 15:40 • 40232 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 60921 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 95527 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая
22 марта, 02:48 • 65045 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 71417 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
21 марта, 08:53 • 79060 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 68608 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
20 марта, 17:00 • 80079 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Немецкая компания прекратит работу до конца 2026 года из-за высоких затрат и сложной сертификации. Бренд будет выставлен на продажу для поиска инвестора.

Тюнинг-ателье AC Schnitzer прекратит работу после почти 40 лет деятельности

Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer, известное доработкой автомобилей BMW, планирует завершить деятельность до конца 2026 года. Окончательное закрытие возможно, если компания не найдет покупателя. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

AC Schnitzer основали в 1987 году в Аахене Вилли Колем и Герберт Шнитцер. Компания специализировалась на усовершенствовании автомобилей BMW, создавая более мощные и быстрые версии с уникальным дизайном.

Впоследствии бренд расширил деятельность на Mini, а также отдельные модели Toyota и Jaguar Land Rover. В портфеле компании были модернизации двигателей, подвески, выхлопные системы, диски и аэродинамические элементы.

Причины закрытия

Решение о прекращении работы связано с комплексом факторов. Среди них – рост затрат на разработку и производство, что снижает прибыльность бизнеса.

BMW воплощает самую популярную модель в электрокар i3 с запасом хода 900 км19.03.26, 09:44 • 5007 просмотров

Дополнительной проблемой стали сложные процедуры сертификации в Германии, которые могут задерживать выход новых продуктов на 8-9 месяцев. В тюнинг-индустрии это критично, поскольку клиенты быстро переходят к конкурентам.

На деятельность компании также повлияли глобальные экономические факторы – изменения спроса, колебания валют и общее замедление рынка.

Отдельным вызовом стал постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания, что усложняет работу компаний, ориентированных на повышение производительности традиционных авто. Кроме того, интерес молодого поколения к тюнингу уменьшился.

Дальнейшие шаги и возможная продажа

После реструктуризации KOHL Group планирует постепенно сворачивать производство и распродавать остатки продукции в течение следующих лет. При этом сервисное обслуживание и гарантии для клиентов сохранятся.

В то же время компания ведет переговоры с потенциальными покупателями бренда. Если сделка не будет заключена, это будет означать окончательное завершение истории одного из самых известных имен в европейском тюнинге.

BMW превратила первоапрельскую шутку в реальность – M3 Touring выйдет на трассу Нюрбургринга18.03.26, 04:33 • 5150 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираАвто