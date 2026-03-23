Тюнинг-ателье AC Schnitzer прекратит работу после почти 40 лет деятельности

Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer, известное доработкой автомобилей BMW, планирует завершить деятельность до конца 2026 года. Окончательное закрытие возможно, если компания не найдет покупателя. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

AC Schnitzer основали в 1987 году в Аахене Вилли Колем и Герберт Шнитцер. Компания специализировалась на усовершенствовании автомобилей BMW, создавая более мощные и быстрые версии с уникальным дизайном.

Впоследствии бренд расширил деятельность на Mini, а также отдельные модели Toyota и Jaguar Land Rover. В портфеле компании были модернизации двигателей, подвески, выхлопные системы, диски и аэродинамические элементы.

Причины закрытия

Решение о прекращении работы связано с комплексом факторов. Среди них – рост затрат на разработку и производство, что снижает прибыльность бизнеса.

Дополнительной проблемой стали сложные процедуры сертификации в Германии, которые могут задерживать выход новых продуктов на 8-9 месяцев. В тюнинг-индустрии это критично, поскольку клиенты быстро переходят к конкурентам.

На деятельность компании также повлияли глобальные экономические факторы – изменения спроса, колебания валют и общее замедление рынка.

Отдельным вызовом стал постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания, что усложняет работу компаний, ориентированных на повышение производительности традиционных авто. Кроме того, интерес молодого поколения к тюнингу уменьшился.

Дальнейшие шаги и возможная продажа

После реструктуризации KOHL Group планирует постепенно сворачивать производство и распродавать остатки продукции в течение следующих лет. При этом сервисное обслуживание и гарантии для клиентов сохранятся.

В то же время компания ведет переговоры с потенциальными покупателями бренда. Если сделка не будет заключена, это будет означать окончательное завершение истории одного из самых известных имен в европейском тюнинге.

