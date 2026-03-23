Тюнінг-ательє AC Schnitzer припинить роботу після майже 40 років діяльності

22 березня, 20:58 • 11444 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Ексклюзив
22 березня, 16:43 • 26641 перегляди
Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 35930 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 57164 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 89904 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 63557 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 70573 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 78832 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 68175 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 79909 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Популярнi новини
Президент Ірану обіцяє "протистояти шаленим загрозам на полі бою" після погроз Трампа22 березня, 17:56 • 7018 перегляди
Дзвони, білі троянди і трохи політики: як у Грузії прощались із патріархом ІлієюVideo22 березня, 18:10 • 5998 перегляди
Прямувала на допомогу пасажирам: на Одещині під час евакуації загинула 19-річна провідниця, розпочато розслідування22 березня, 18:51 • 12114 перегляди
Не лише спецпредставник путіна - на прощанні з патріархом Грузії побував митрополит УПЦ МП22 березня, 19:39 • 10690 перегляди
Сказав, що в неділю буде у Володимирському соборі: Епіфаній розкрив останнє пророцтво патріарха Філарета22 березня, 21:27 • 12481 перегляди
Публікації
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 89911 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 65567 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 61269 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 131727 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 86553 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 33060 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 36504 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 36044 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 38406 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 35954 перегляди
Тюнінг-ательє AC Schnitzer припинить роботу після майже 40 років діяльності

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Німецька компанія припинить роботу до кінця 2026 року через високі витрати та складну сертифікацію. Бренд виставлять на продаж для пошуку інвестора.

Німецьке тюнінг-ательє AC Schnitzer, відоме доопрацюванням автомобілів BMW, планує завершити діяльність до кінця 2026 року. Остаточне закриття можливе, якщо компанія не знайде покупця. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

AC Schnitzer заснували у 1987 році в Аахені Віллі Колем та Герберт Шнітцер. Компанія спеціалізувалася на вдосконаленні автомобілів BMW, створюючи потужніші та швидші версії з унікальним дизайном.

Згодом бренд розширив діяльність на Mini, а також окремі моделі Toyota і Jaguar Land Rover. У портфелі компанії були модернізації двигунів, підвіски, вихлопні системи, диски та аеродинамічні елементи.

Причини закриття

Рішення про припинення роботи пов’язане з комплексом факторів. Серед них – зростання витрат на розробку та виробництво, що знижує прибутковість бізнесу.

BMW втілює найпопулярнішу модель в електрокар i3 із запасом ходу 900 км19.03.26, 09:44 • 4975 переглядiв

Додатковою проблемою стали складні процедури сертифікації в Німеччині, які можуть затримувати вихід нових продуктів на 8-9 місяців. У тюнінг-індустрії це критично, оскільки клієнти швидко переходять до конкурентів.

На діяльність компанії також вплинули глобальні економічні фактори – зміни попиту, коливання валют і загальне уповільнення ринку.

Окремим викликом стала поступова відмова від двигунів внутрішнього згоряння, що ускладнює роботу компаній, орієнтованих на підвищення продуктивності традиційних авто. Крім того, інтерес молодшого покоління до тюнінгу зменшився.

Подальші кроки та можливий продаж

Після реструктуризації KOHL Group планує поступово згортати виробництво та розпродавати залишки продукції протягом наступних років. При цьому сервісне обслуговування та гарантії для клієнтів збережуться.

Водночас компанія веде переговори з потенційними покупцями бренду. Якщо угоду не буде укладено, це означатиме остаточне завершення історії одного з найвідоміших імен у європейському тюнінгу.

BMW перетворила першоквітневий жарт на реальність – M3 Touring вийде на трасу Нюрбургринга18.03.26, 04:33 • 5146 переглядiв

Степан Гафтко

СвітАвто