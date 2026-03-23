Тюнінг-ательє AC Schnitzer припинить роботу після майже 40 років діяльності

Німецьке тюнінг-ательє AC Schnitzer, відоме доопрацюванням автомобілів BMW, планує завершити діяльність до кінця 2026 року. Остаточне закриття можливе, якщо компанія не знайде покупця. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

AC Schnitzer заснували у 1987 році в Аахені Віллі Колем та Герберт Шнітцер. Компанія спеціалізувалася на вдосконаленні автомобілів BMW, створюючи потужніші та швидші версії з унікальним дизайном.

Згодом бренд розширив діяльність на Mini, а також окремі моделі Toyota і Jaguar Land Rover. У портфелі компанії були модернізації двигунів, підвіски, вихлопні системи, диски та аеродинамічні елементи.

Причини закриття

Рішення про припинення роботи пов’язане з комплексом факторів. Серед них – зростання витрат на розробку та виробництво, що знижує прибутковість бізнесу.

Додатковою проблемою стали складні процедури сертифікації в Німеччині, які можуть затримувати вихід нових продуктів на 8-9 місяців. У тюнінг-індустрії це критично, оскільки клієнти швидко переходять до конкурентів.

На діяльність компанії також вплинули глобальні економічні фактори – зміни попиту, коливання валют і загальне уповільнення ринку.

Окремим викликом стала поступова відмова від двигунів внутрішнього згоряння, що ускладнює роботу компаній, орієнтованих на підвищення продуктивності традиційних авто. Крім того, інтерес молодшого покоління до тюнінгу зменшився.

Подальші кроки та можливий продаж

Після реструктуризації KOHL Group планує поступово згортати виробництво та розпродавати залишки продукції протягом наступних років. При цьому сервісне обслуговування та гарантії для клієнтів збережуться.

Водночас компанія веде переговори з потенційними покупцями бренду. Якщо угоду не буде укладено, це означатиме остаточне завершення історії одного з найвідоміших імен у європейському тюнінгу.

